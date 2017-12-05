В Минздраве выбрали директора Центра общественного здоровья

Состоялся конкурс на должность Генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

Сегодня состоялся конкурсный отбор на должность Генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины". Читайте такжеСистема украинской медицины является коррумпированной - Супрун Как сообщили УНИАН в Минздраве, комиссия заслушала конкурсные предложения участников открытого отбора Владимира Курпиты и Романа Родыны. Комиссия единогласно определила победителем открытого отбора кандидатов на должность Генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья" Владимира Курпиту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter