В Минздраве выбрали директора Центра общественного здоровья
17:49, 05 декабря 2017Страна
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Состоялся конкурс на должность Генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".
Комиссия рассматривала предложения двух претендентов / УНИАН
Сегодня состоялся конкурсный отбор на должность Генерального директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, комиссия заслушала конкурсные предложения участников открытого отбора Владимира Курпиты и Романа Родыны.
Комиссия единогласно определила победителем открытого отбора кандидатов на должность Генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья" Владимира Курпиту.
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