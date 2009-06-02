Употребление зеленого чая снижает риск инсульта

Долговременное употребление зеленого чая может значительно снизить риск ишемического инсульта - острого нарушения кровоснабжения какой-либо области мозга. Об этом говорится в статье ученых из австралийского Технологического университета имени Джона Кертина, сообщает КМ.ru.

Австралийские ученые совместно с китайскими коллегами обследовали и опросили 374 пациента в трех китайских больницах, перенесших инсульт, а также еще 464 человека (средний возраст 69 лет) в качестве контрольной группы.

"Значительное снижение риска ишемического инсульта наблюдалось при потреблении как минимум одной чашки чая в неделю. Наибольшее снижение риска наблюдалось у тех, кто пил ежедневно одну или две чашки зеленого чая или чая сорта "Оолонг",- говорится в статье.

Исследователи отмечают, что около 5 миллионов человек в год становятся жертвами инсультов, что составляет около 10% всех смертей. Биологические механизмы, связанные со способностью зеленого чая снижать риск инсульта, пока точно не установлены. Ученые полагают, что компоненты чая могут снижать артериальное давление, образование тромбов и атеросклероз.

KM