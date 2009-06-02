Малярия адаптируется к самым эффективным лекарствам

Из Камбоджи поступают данные о снижении эффективности лекарств против малярии. По мнению врачей, если подобная тенденция проявится и в других регионах, это может привести к глобальной катастрофе в области здравоохранения.

Было выявлено, что очищение крови от малярийных паразитов занимает почти вдвое больше времени. Процесс, который ранее занимал два-три дня, теперь - при применении тех же самых лекарств - длится четыре-пять дней.

Не вполне ясно, почему такая картина наблюдается только в этом регионе. В соседнем Таиланде ситуация пока не изменилась, сообщает ВВС.

Возможно, причина заключается в низкой эффективности системы здравоохранения страны и большой доле поддельных лекарств на рынке.

Повышение сопротивляемости паразитов к медицинским препаратам именно в этом регионе ранее стало предвестником последующего отказа предыдущих поколений медикаментов.

В 2006 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о вероятности развития стойкости к лекарствам против малярии.

Профессор Ник Дей, специалист в области тропической медицины сказал: "В прошлом юго-восточная Азия уже дважды, ненамеренно, дарила остальному миру - в частности, Африке - малярийных паразитов, невосприимчивых к терапии".

Исследователи предупреждают, что если ситуация будет развиваться в этом русле, многие миллионы жизней окажутся под угрозой, и около половины населения планеты столкнется с угрозой заражения.

Русская служба Би-би-си