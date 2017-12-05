Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ: самые высокие показатели заболеваемости в Киевской области

По данным дозорного эпидемиологического надзора за 48 неделю 2017 года зарегистрировано 48 случаев гриппоподобных заболеваний.

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Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, среди них удельный вес детей в возрасте до 17 лет выросла до 50 %.

На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 27 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

По данным рутинного эпиднадзора интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 494,0 на 100 тыс.населения, что больше на прошлой неделе на 5 %.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области – 806,4 на 100 тысяч населения, самый низкий в Тернопольской – 240,8.

Ни в одной из областей Украины эпидемического подъема заболеваемости не наблюдается.

Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.