Плохая экология разрушает печень

Новое исследование стало первым, поднявшим вопрос связи заболеваний печени и экологии. Данная работа основана на итогах предыдущего исследования, в ходе которого была исследована болезнь печени у рабочих химических предприятий.

Исследование представлено на Неделе Заболеваний Пищеварения-2009, самом крупном съезде врачей и ученых, занятых в области гастроэнтерологии, гепатологии, эндоскопии и желудочно-кишечной хирургии.

«Оказывается, у каждого третьего взрослого американца есть заболевание печени, такие факторы, как вирусный гепатит или хронический алкоголизм, в данном случае значения не имеют»,сообщил Мэтью Кэйв из университета Луисвилла. «Наше исследование показывает, что некоторые из этих случаев связаны с загрязнением окружающей среды. И это даже после учета тучности, которая также является одним из основных факторов развития болезни печени».

Ученые исследовали постоянные низкоуровневые выделения 111 наиболее распространенных загрязняющих веществ, включая свинец, ртуть, ПХБ (полихлорированные бифенилы) и пестициды, а также изучили их связь с заболеванием печени. В более чем 60% случаев (4500 участников) фигурировали какие-либо из исследуемых загрязнителей.

Доктор Кэйв сообщил также, что в ходе анализа в качестве маркера поражения печени использовался лишь фермент АЛТ (аланинаминотрансфераза), а потому оно не доказывает причинную связь. Однако, считает Кэйв, предыдущее исследование действительно демонстрирует такую связь для многих загрязнителей.

Ученые намерены исследовать совокупное воздействие этих веществ на заболевания печени у детей и взрослых, обладающих факторами риска, такими как ожирение, вирусный гепатит и хронический алкоголизм.

innovanews