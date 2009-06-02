Чем опасны пластиковые окна

Давайте разберемся, что именно несут нам пластиковые окна. Прежде всего эксперты установили, что одним из самых распространенных и вредных материалов является пластик. Пластик токсичен в течение всего срока эксплуатации. Однако насколько опасен пластик из которого сделаны стеклопакеты? Давайте разбираться.

Пластиковые окна сегодня выбирают тысячи людей. И этот выбор определяют прежде всего кажущиеся преимущества металлопластиковых окон: более эстетичный вид, комфорт и тепло в квартире. Но вот обеспечивают ли они экологическую безопасность человека.

Сначала немного теории: поливинилхлорид (пвх), из которого производится профиль металлопластиковых окон, относится к группе термопластов. Его состав – этилен (47%) и связанный хлор (57%), получаемый из поваренной соли. В чистом виде пвх представляет собой порошок. Чтобы получить профиль для производства окон пвх, в порошкообразный материал добавляются стабилизаторы, модификаторы, пигменты и вспомогательные добавки. Чаще всего стабилизатором является свинец. Он добавляется, чтобы пластик не приобрел желтый цвет, не изменился под действием, например, пролитого кофе или сока, не выделял в воздух вредные вещества и был гладким. Вот свинец-то и опасен для здоровья (это тяжелый металл). Также существует опасность того, что окно потрескается, но это происходит не так часто, и уличная температура должна опуститься как минимум до -35 градусов.

А теперь давайте разберемся какие конкретно проблемы могут возникнуть при замене деревянных стеклопакетов на пластик?

Во первых, светопропускание уменьшается на 20-30%, в квартире становится темнее. Новая рама меньше старой: нижний брусок поднимается над наружным отливом и подоконником; из внешних четвертей коробка выступает для установки противомоскитной сетки. Во вторых, 10% света задерживает третье стекло двухкамерного стеклопакета.

Полностью перекрывается приточная вентиляция, становится душно. Для того, чтобы удалять углекислый газ и "грязный" пар, которые мы выдыхаем, свежий воздух должен входить в окно, а отработанный – выходить через вытяжную решётку на кухне или в санузле. На старых окнах приток воздуха предполагался "через неплотности в притворах". На новых герметичных обязательно должны стоять приточные вентиляционные клапаны. Но при установке окон вам их не предложат: фирме не нужны претензии типа "из ваших окон дует". Если же вы будете активно проветривать помещение вечером, а потом закроете окна на ночь, то наутро можно проснуться с головной болью: концентрация углекислого газа повысилась, и вы им дышали половину ночи. А разрекламированное "зимнее" проветривание даёт в 3-4 раза больше воздуха, чем требуется. Есть серьёзный шанс, что наутро в комнате будет весьма прохладно.

Кроме того теплозащита увеличивается, становится жарко. При стандартной батарее, настроенной на окно со стандартным сопротивлением теплопередаче, установка нового окна поднимает температуру выше комфортной. Жильцы начинают жаловаться на сухость в горле и открывать окна, чтобы, рискуя простудиться на сквозняке, выбросить сэкономленное энергоэффективными окнами тепло.

При этом шумозащита уменьшается, становится шумно. Миф о шумозащитности современных окон связан с тем, что высокочастотный шум проникает в помещение через щели и гасится эластичными уплотнителями, которых на старых окнах не было. А вот низкочастотный шум проходит через стёкла и гасится расстоянием между ними.

Поэтому прежде чем поставить ПЛАСТИКОВЫЙ стеклопакет убедитесь что:

ПВХ из которого изготовлена рама НЕ содержит стабилизатора свинца.

В стеклопакете имеются приточные вентиляционные клапаны.

Стеклопакет обеспечивает надежную шумоизоляцию.

Стеклопакет НЕ препятствует светопропусканию.

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