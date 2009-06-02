Ивано-Франковщина: дети отравились в школьной столовой

В течение 25-29 мая в инфекционное отделение Верховинской центральной райбольницы с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит" госпитализированы восемь учеников в возрасте 7-15 лет общеобразовательной школы райцентра, которые питались в школьной столовой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 2 июня дети находятся в состоянии “легкой степени тяжести”, отметили в МЧС.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.