Ивано-Франковщина: дети отравились в школьной столовой
12:15, 02 июня 2009Страна
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Госпитализированы
В течение 25-29 мая в инфекционное отделение Верховинской центральной райбольницы с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит" госпитализированы восемь учеников в возрасте 7-15 лет общеобразовательной школы райцентра, которые питались в школьной столовой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
По состоянию на 2 июня дети находятся в состоянии “легкой степени тяжести”, отметили в МЧС.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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