Если болит желудок

Если возникли сильные и резкие боли, то следует смешать в равных пропорциях цветки ромашки лекарственной и траву тысячелистника обыкновенного, после чего одну столовую ложку полученной смеси залейте стаканом (200мл) кипятка и настаивайте в течение двадцати минут, затем настой процедите.

Пейте средство, вместо чая.

Или же подойдет такое средство: вам потребуется взять в равных количествах цветки лабазника вязолистного, траву крапивы и зверобоя продырявленного, смешать ингредиенты между собой и шесть столовых ложек смеси залить в термосе литром кипятка, оставив на час для настаивания, после чего настой процедить и выпить его в течение дня за четыре-пять приемов.

Если вас мучают желудочные колики, то рекомендуем вам избавиться от них при помощи другого рецепта народной медицины:

Залейте стаканом кипятка одну столовую ложку цветков черной бузины, настаивайте в течение получаса и процедите, принимайте средство по ¼ стакана три-четыре раза в день, предварительно можно добавить мед, чтобы усилить эффективность лекарства.

Можно воспользоваться и домашней настойкой цветков подсолнуха, для ее приготовления вам потребуется набить стеклянную банку язычковыми цветками подсолнуха, это будет одна часть, а залить их следует 70% - ным спиртом, что должно составлять пять частей и настаивайте средство в течение десяти дней при комнатной температуре. Затем принимайте его по двадцать капель, растворенных в ложке воды, трижды в день.

Из цветков подсолнуха можно приготовить и водный настой, для этого вам понадобится взять их в количестве двух столовых ложек и залить трестами миллилитрами кипятка, настаивать в течение двух часов и готовое средство принимать по половине стакана три раза в день до еды.

Поможет снять колики и средство из корней одуванчика, корень которого следует взять в количестве одной столовой ложки и залить стаканом кипятка, подержать средство на водяной бане в течение семи-десяти минут, процедить и в готовом виде принимать по четверти или половине стакана три-четыре раза в день.

Если же желудочные боли сопровождаются вздутием кишечника, то воспользуйтесь таким средством: одну столовую ложку корней аира залейте одним литром воды и кипятите в течение десяти минут, после того, как снимите средство с огня, добавьте в горячий отвар две столовых ложки травы золототысячника малого, по одной столовой ложке полыни, зверобоя продырявленного и по одной чайной ложке мяты перечной и корней валерианы лекарственной.

Полученную смесь нужно подержать в разогретой духовке в течение получаса, затем процедить и принимать по такой схеме: утром один стакан натощак, оставшееся средство на протяжении дня за четыре приема.

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