В этом году 83 медика получат государственную стипендию - Минздрав

Правительство одобрило проект Указа Президента Украины «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения», сообщили УНИАН в Минздраве.

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В этом году государственную стипендию получат 83 медики - это врачи и медработники из АТО или те, кто спасал раненых бойцов в больницах по всей стране. Впервые среди стипендиатов появились медсестры и младшие медсестры.

Размер стипендии – около 2000 грн в месяц в течение двух лет или пожизненно.

Средний возраст стипендиатов – 47 лет. Самому младшему стипендиату – медицинской сестре из больницы Мечникова в Днепре – 25 лет.