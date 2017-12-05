В этом году 83 медика получат государственную стипендию - Минздрав
09:00, 05 декабря 2017Страна
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Размер стипендии – около 2000 грн в месяц в течение двух лет или пожизненно.
Впервые среди стипендиатов появились медсестры и младшие медсестры / УНИАН
Правительство одобрило проект Указа Президента Украины «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения», сообщили УНИАН в Минздраве.
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В этом году государственную стипендию получат 83 медики - это врачи и медработники из АТО или те, кто спасал раненых бойцов в больницах по всей стране. Впервые среди стипендиатов появились медсестры и младшие медсестры.
Размер стипендии – около 2000 грн в месяц в течение двух лет или пожизненно.
Средний возраст стипендиатов – 47 лет. Самому младшему стипендиату – медицинской сестре из больницы Мечникова в Днепре – 25 лет.
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