В мире - свыше 17 тысяч случаев инфицирования гриппом A/H1N1

Украина получила из 62 стран официальные сообщения о 17 тыс. 410 случаев инфицирования гриппом A/H1N1, в том числе 115 летальных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, по информации Оперативного штаба Министерства по реагированию на ситуацию по распространению гриппа A/H1N1 в мире и координации действий по предупреждению занесения вируса в Украину, из Мексики поступило сообщение о 5029 подтвержденных случаях заболевания, в том числе 97 летальных. Правительство США сообщило о 8975 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 15 из которых закончились летально. Канада сообщила о 1336 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 2 из которых закончились летально. Коста-Рика сообщила о 37 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, один из которых закончился летально.

Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без смертельного исхода поступили из Аргентины (100), Австралии (297), Австрии (1), Багам (1), Бахрейна (1), Бельгии (12), Боливии (3), Бразилии (18), Венесуэлы (2), Вьетнама (1), Китая (52), Колумбии (20), Кубы (4), Кипра (1), Дании (1), Доминиканской Республики (2), Эквадора (39), Эстонии (1), Сальвадора (27), Финляндии (3), Франции (24), Германии (28), Гватемалы (12), Греции (4), Гондураса (2), Индии (1), Ирландии (4), Исландии (1), Израиля (19), Италии (29), Японии (370), Малайзии (2), Кувейта (18), Нидерландов (3), Новой Зеландии (9), Норвегии (4), Панамы (107), Парагвая (5), Перу (36), Португалии (1), Польши (4), Республики Корея (33), России (3), Румынии (3), Сингапура (5), Словакии (2), Испании (178), Швеции (4), Швейцарии (8), Таиланда (2), Турции (4), Чили (250), Чехии (1), Соединенного Королевства (239), Филиппин (16), Венгрии (1), Уругвая (11), Ямайки (2).

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает проведение противоэпидемических мер в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1.

Продолжается мониторинг заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине.

По состоянию на 1 июня состояние больного, госпитализированного 29 мая в Киевскую городскую клиническую больницу № 9 с подозрением на грипп A/H1N1-Калифорния 04/2009, улучшилось.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает проведение противоэпидемических мер к лицам, которые находились в общении с больным. Состояние здоровья всех удовлетворительное, жалобы отсутствуют.