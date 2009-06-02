Простые антидепрессанты

Для улучшения общего самочувствия крайне важно снизить общий уровень стресса, так как результаты многочисленных исследований прямо указывают на то, что люди с постоянным высоким уровнем стресса подвергаются риску заболеть чаще, чем те, у кого уровень стресса находится в норме.

Американские ученые считают, что лучший способ бороться со стрессом на работе (а основное количество стрессовых ситуаций возникает именно в офисе) - отойти от монитора, выключить на время компьютер и пройтись. Бороться со стрессом помогут и специальные продукты, которые следует включить в свой ежедневный рацион.

Ученые отмечают, что тарелка теплой овсяной каши вызовет выработку гормона серотонина, оказывающего успокаивающее действие на организм, а богатые жирными кислотами омега-3 продукты будут удерживать гормоны стресса - адреналин и кортизол - в норме.

Также снизить уровень стресса, по мнению ученых, помогут следующие продукты:

1)стакан теплого обезжиренного молока перед сном поможет снизить уровень тревожности и напряженности;

2)апельсины, богатые витамином С, укрепляют иммунную систему и снижают уровень гормонов стресса.

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