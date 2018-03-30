Чем полезна еда, приготовленная на пару?

Приготовление пищи на пару - самый древний способ кулинарной обработки. Еще до знакомства с огнем наши предки имели возможность разогревать и размягчать рыбу, коренья и фрукты на камнях возле горячих источников. Древнекитайский способ варки на пару почти не изменился за много веков. Традиционно, в Китае готовят мясо и овощи в глубокой сковороде с закругленным дном, в которую в несколько ярусов помещают бамбуковые или тростниковые корзины с мелко нарезанными ингредиентами.

Плюсы древнейшего способа приготовления пищи очевидны: продукты сохраняют не только свой натуральный цвет, запах, форму и вкус, но и большую часть микроэлементов и витаминов, содержащихся в сыром продукте. Для обработки паром не требуется масла и бульона, поэтому водорастворимые витамины и минералы не теряются, а еда не насыщается жирами. При варке на пару продукты не соприкасаются с воздухом и не нагреваются выше 100С, что сохраняет их состав в первозданном виде. Для приготовления на пару подходят все продукты, кроме грибов, которые необходимо варить в большом количестве воды. Подпорченные и мятые овощи и фрукты в пароварке приобретут неприятный запах и вкус, а если вырезать дефекты – потеряют форму. Поэтому для приготовления на пару все овощи и фрукты должны быть высочайшего качества.

Многие продукты полезны только при паровой обработке, например, коричневый рис, который при варке полностью теряет витамин В1. Время, необходимое для варки на пару овощей, значительно меньше, чем для жарения и варки в воде. Приготовленные на пару блюда получаются сочными и полезными, ведь пар, испаряющийся даже из жесткой и хлорированной воды, не содержит примесей металлов.

Кроме пользы для здоровья, варка на пару экономит время, блюдо никогда не подгорит, все готовится равномерно и не требует помешивания и переворачивания. Пароварку не нужно очищать от жира, а кухонную мебель от жирной пленки, образующейся при жарке на масле. На разных ярусах пароварки можно готовить сразу несколько блюд, поместив продукты с меньшим сроком приготовления на верхний ярус. В пароварке можно быстро и без потерь размораживать мясо, рыбу и овощи.

Несмотря на все преимущества пароварки, немногие решаются заменить ей сковородки и кастрюли. Предубеждения против варки на пару связаны обычно с тем, что такой способ рекомендуется больным, страдающим гастритом, язвой, холециститом, атеросклерозом и прочими хроническими заболеваниями, а здоровому человеку, якобы незачем лишать себя возможности есть жаренную или вареную пищу.

Людям, привыкшим к наваристому борщу и хрустящей жареной картошке, вкус пищи, приготовленной на пару, сначала покажется пресным. Чтобы этого избежать, можно после приготовления к блюду добавлять разные соусы и приправы. Подумайте, действительно ли Вам настолько нравится вкус жареной пищи, что Вы готовы смириться с ее вредными последствиями. При жарке, а тем более при повторном разогревании продуктов, из масла образуются канцерогены. Жареное мясо – серьезная нагрузка для желудка и сердечно-сосудистой системы. Блюда, приготовленные на пару, напротив, легко усваиваются, не создают ощущения тяжести в желудке, и даже способствуют сохранению молодости и красоты, ведь они не содержат лишних калорий, холестерина и шлаков, засоряющих сосуды.

Еда, приготовленная на пару, является самой диетической.

При регулярном питании паровыми блюдами улучшается состояние кожи, волос, укрепляется иммунитет и поднимается тонус. Паровое питание является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 40 лет. При недосыпании, стрессах и повышенной физической нагрузке, паровое питание обеспечит организм витаминами и поможет пережить трудный период жизни без ущерба для здоровья.

Простейшее приспособления для варки на пару – глубокая кастрюля, на дно которой наливается вода, над ней помещается сито, а крышка плотно закрывается. Если в кастрюлю с водой просто поставить емкость с продуктами, это будет варка на водяной бане, что тоже лучше варки в воде, но при этом способе пар не может проникнуть в продукт равномерно. Другой вариант – кастрюля, с закрепленной сверху марлей, в которую кладутся продукты.

Сейчас существует множество пароварок разной конструкции, готовить в которых проще, чем в сковороде. Самый бюджетный вариант пароварки – кастрюля с сетчатыми вставками и плотной крышкой. Работа с такой пароваркой требует некоторых навыков и внимания. Если вода выкипит, или пароварку забудут на огне, блюдо будет испорчено.

С появлением современных автономных электрических пароварок даже самый неумелый человек должен потрудиться, чтобы испортить блюдо. Принцип работы электрической пароварки прост - основание заполняется водой, которая нагревается парогенератором и образует пар, поступающий к продуктам, расположенным в несколько ярусов в корзинах с дырочками. Конденсат собирается в поддоне. Такие пароварки имеют таймер, индикатор уровня воды и несколько режимов работы. Если вода выкипит, пароварка автоматически выключится. Дешевые пароварки предусматривают использование только чистой воды для парообразования, в них нельзя готовить на бульоне, вине или чае, что существенно сокращает меню. Некоторые пароварки могут поддерживать температуру продуктов несколько часов после готовности и начинать работу по таймеру, готовя завтрак, пока все спят.

lenta