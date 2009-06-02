В Киеве создают отделение детской нейрохирургии

В Киеве на базе Александровской (Октябрьской) клинической больницы, в соответствии с приказом Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, создается отделение детской нейрохирургии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее информации, на протяжении последних лет детское население столицы в случае получения черепно-мозговой травмы проходило диагностику и лечение в Институте нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова АМН Украины. В то же время, с 15 мая Институт нейрохирургии прекратил предоставление ургентной помощи детям с указанными травмами, ссылаясь на отсутствие средств на проведение компьютерной томографии.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, такие действия руководства института лишают киевских детей возможности получать необходимую бесплатную медицинскую помощь в рамках действующего законодательства, ведь Институт нейрохирургии финансируется из государственного бюджета, и на него распространяется действие 49 статьи Конституции Украины.

«Мы очень благодарны специалистам института за многолетнюю помощь в лечении киевлян и их детей. Но учитывая истребование руководством этого лечебного заведения средств и отказ оказывать медицинскую помощь киевлянам, мы вынуждены открыть нейрохирургическое отделение в Александровский клинической больнице для госпитализации больных с нейротравмой и организации ургентной помощи детям с черепно-мозговой травмой. Мы готовы оказывать медицинскую помощь всем, кто за ней обращается”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Кроме того, по словам первого заместителя председателя КГГА, в столичных больницах и поликлиниках, которые финансируются не из государственного, а из городского бюджета, проходят лечения взрослые и дети из всех регионов Украины. В некоторых детских медицинских заведениях до 50% детей – иногородние.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что Киевская городская государственная администрация обязательно сообщит о ситуации, которая сложилась в Институте нейрохирургии, депутатам Киевского городского совета и депутатам Верховной Рады.