25 млн грн - на оздоровление детей Днепропетровщины

В Днепропетровской области в этом году на отдых и оздоровление детей планируется потратить около 25 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Из названной суммы свыше 16 млн. грн. будет выделено из местных бюджетов городов и районов, 5,5 млн. грн. - из областного бюджета Днепропетровской области, 3,2 млн. грн. – из государственного бюджета.

Будет профинансировано оздоровление детей льготных категорий: лишенных родительской опеки, из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, детей военнослужащих, работников органов внутренних дел и горняков, погибших во время исполнения служебных обязанностей.

В целом этим летом почти 155 тыс. детей школьного возраста из региона посетят лагеря оздоровления и отдыха.