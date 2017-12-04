Назначен директор Украинского центра по наркотикам и алкоголю

Как сообщили УНИАН в Минздраве, новым руководителем Украинского и медицинского мониторингового центра по наркотикам и алкоголю Минздрава Украины назначили Сергея Шума.

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Чиновник имеет медицинское и юридическое образование. В 2017 году он также окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Шум с 2008-2017 годы занимал должность заместителя директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав ожидает, что новый директор приведет государственную систему мониторинга наркоситуации в соответствии с критериями Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости. Под руководством Шума центр должен провести анализ существующей системы противодействия обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ними и подать предложения относительно внесения соответствующих изменений в законодательство.

Шум уже имеет опыт законотворческой деятельности. Является соавтором Закона Украины «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно предоставления психиатрической помощи», принятого в ноябре 2017 года, в котором было удалено дискриминируя нормы, разрешающие стерилизацию недееспособных лиц; обеспечено право пациентов на доступ к правосудию и усовершенствована система применения принудительных мер медицинского характера.