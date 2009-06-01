Диета матери влияет на пол ребенка
Калорийное питание - будет мальчик
Британцы провели повторное исследование, чтобы определить зависимость пола ребенка от диеты женщины. Ученые опровергают вывод о том, что ежедневное употребление женщиной хлебных изделий во время зачатия, обуславливает рождение мальчика.
Они проанализировали диеты 740 недавно родивших женщин и определили, что 59% тех, кто ежедневно ел злаки на завтрак в период зачатия, родили мальчиков. Женщины, которые никогда не употребляли злаки во время зачатия и до этого тоже родили 43% мальчиков. Женщины заполняли анкеты относительно питания в период зачатия, на ранних и поздних сроках беременностей. Исследователи выявили, что высокая калорийность пищи также связана с рождением мальчиков. Участницы, которые питались калорийно, родили 56% мальчиков, а те, что ограничивали рацион – 45%.
Стенли Янг, доктор философии, который возглавляет отдел в институте статистических наук, опроверг данные исследования, называя их «статистической ошибкой». Он собирается провести ответное исследование, чтобы удостовериться в результатах.
«Диапазон питательных веществ в рационе матерей связан с полом младенца», - говорит Фиона Мэтьюз, которая занимается вопросами млекопитающих в университете Эксетера. Она указывает на другие исследования, изданные в 2008, которые поддерживают гипотезу о том, что материнская среда во время зачатия может способствовать выживанию клеток «девочки» (с X хромосомами) или клеток «мальчика» (Y хромосома). Также исследователи изучали изменение веса женщин во время беременностями и выяснили, что больший набор веса связан с рождением мальчиков. Также женщины с расстройствами пищевого поведения, которые нарочно уменьшали количество калории, более вероятно родят девочек.
Однако все ученые советуют беременным питать полноценно, не задумываясь над тем, как употребление злаков повлияет на пол ребенка.