Диета матери влияет на пол ребенка

Британцы провели повторное исследование, чтобы определить зависимость пола ребенка от диеты женщины. Ученые опровергают вывод о том, что ежедневное употребление женщиной хлебных изделий во время зачатия, обуславливает рождение мальчика.

Они проанализировали диеты 740 недавно родивших женщин и определили, что 59% тех, кто ежедневно ел злаки на завтрак в период зачатия, родили мальчиков. Женщины, которые никогда не употребляли злаки во время зачатия и до этого тоже родили 43% мальчиков. Женщины заполняли анкеты относительно питания в период зачатия, на ранних и поздних сроках беременностей. Исследователи выявили, что высокая калорийность пищи также связана с рождением мальчиков. Участницы, которые питались калорийно, родили 56% мальчиков, а те, что ограничивали рацион – 45%.

Стенли Янг, доктор философии, который возглавляет отдел в институте статистических наук, опроверг данные исследования, называя их «статистической ошибкой». Он собирается провести ответное исследование, чтобы удостовериться в результатах.

«Диапазон питательных веществ в рационе матерей связан с полом младенца», - говорит Фиона Мэтьюз, которая занимается вопросами млекопитающих в университете Эксетера. Она указывает на другие исследования, изданные в 2008, которые поддерживают гипотезу о том, что материнская среда во время зачатия может способствовать выживанию клеток «девочки» (с X хромосомами) или клеток «мальчика» (Y хромосома). Также исследователи изучали изменение веса женщин во время беременностями и выяснили, что больший набор веса связан с рождением мальчиков. Также женщины с расстройствами пищевого поведения, которые нарочно уменьшали количество калории, более вероятно родят девочек.

Однако все ученые советуют беременным питать полноценно, не задумываясь над тем, как употребление злаков повлияет на пол ребенка.

novosti.ua