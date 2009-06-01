В Симферополе прошел І тур марафона здоровья О.Богомолец

В Симферополе прошел первый тур Всеукраинского марафона здоровья профессора, доктора медицинских наук, главного врача Института дерматологии и косметологии Ольги БОГОМОЛЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АР Крым, во время приезда О.БОГОМОЛЕЦ в Симферополь по специальной методике было осмотрено более 100 детей, воспитанников специальной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней №1, с целью выявления группы риска и недопущения появления злокачественных новообразований. Обследование проводилось при помощи единственного в Украине эпилюминесцентного дерматоскопа, предназначенного для ранней диагностики родинок, которые перерождаются.

Также специалистами дерматологии и косметологии были разработаны критерии осмотра, доступные каждому человеку, для выявления группы риска возникновения заболеваний. По мнению О.БОГОМОЛЕЦ, основной причиной роста количества смертельных случаев при заболеваниях меланомой и раком кожи является не отсутствие современных методов лечения, а несвоевременность диагностики, отсутствие культуры здорового образа жизни. О.БОГОМОЛЕЦ сообщила о планируемых акциях, отметила, что следующим этапом должно стать проведения образовательных программ для врачей.

Первый тур благотворительного Всеукраинского марафона здоровья при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКОВ стартовал в феврале 2009 года.

29 мая Симферополь стал 26-м регионом, который посетила О.БОГОМОЛЕЦ в рамках марафона и провела обследование детей-сирот из детских домов и детей из малообеспеченных семей, которые требуют современной онкодерматологической медицинской помощи.

Также, по словам профессора, другой не менее важной целью тура является информирование населения о необходимости ранней диагностики родинок, которые могут перерождаться в опухолевые заболевания кожи.

Кроме того, в рамках первого тура Всеукраинского марафона здоровья в Симферополе прошел благотворительный концерт О.БОГОМОЛЕЦ «Янголе мій», на котором прозвучали ее авторские произведения и авторские украинские романсы.