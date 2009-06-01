Торийсодержащие пески на пляжах Азовского моря - не опасны

Торийсодержащие пески, которые ежегодно вымываются на пляжи Азовского моря, не представляют опасности для населения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

По ее словам, появление на некоторых пляжах таких «черных песков» - это «совершенно природное явление, и угрозы населению оно не представляет».

«Все зависит от погоды. Если море чаще штормит, то и таких песков намывается больше», - сказала Л.ГУСЕВА.

Она также разъяснила, что если толщина намыва торийсодержащих песков небольшая, то достаточно процедуры боронования. «Если же будет намыто больше песков, например, до 10 см толщиной, тогда пески вывозятся на специально отведенное место», - отметила замглавного санврача области.

При этом она акцентировала, что боронуют и вывозят пески потому, что «людей слово радиация просто пугает». «Но уровень радиационного фона на таких песках угрозы человеку не представляет», - заверила Л.ГУСЕВА.