На медицинскую отрасль в госбюджете на 2018 год выделено более 115 млрд грн

В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено выделить на медицинскую отрасль 115,2 млрд грн. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Ждем принятия бюджета Верховной Радой во втором чтении. В следующем году сосредоточимся на внедрении реформы. Этот бюджет – это возможность создать лучшие условия труда для украинских врачей и обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь пациентам. В 2018-м планируем переход на новый принцип финансирования в первичном звене, расширение правительственной программы “Доступные лекарства”, развитие сети кардиоцентров, развитие сельской медицины", - сказал Гройсман.