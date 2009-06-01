В мире свыше 15,5 тыс. людей инфицированы гриппом A/H1N1

Украина получила из 53 стран официальные сообщения о 15 тыс. 510 случаев инфицирования гриппом A/H1N1, в том числе 99 летальных.

В частности, из Мексики поступило сообщение о 4 тыс. 910 подтвержденных случаях заболевания, в том числе 85 летальных. Правительство США сообщило о 7 тыс. 927 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 11 из которых с летальным исходом. Канада сообщила о 1 тыс. 118 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 2 из которых с летальным исходом. Коста-Рика сообщила о 33 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, один из которых с летальным исходом.

Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных случаев поступили из Аргентины (37), Австралии (147), Австрии (1), Бахрейна (1), Бельгии (8), Бразилии (10), Китая (30), Колумбии (17), Кубы (4), Дании (1), Доминиканской Республики (2), Эквадора (32), Сальвадора (11), Финляндии (3), Франции (21), Германии (19), Гватемалы (5), Греции (3), Гондураса (1), Индии (1), Ирландии (3), Исландии (1), Израиля (11), Италии (26), Японии (364), Малайзии (2), Кувейта (18), Нидерландов (3), Новой Зеландии (9), Норвегии (4), Панамы (107), Перу (31), Португалии (1), Польши (4), Республики Корея (33), России (2), Румынии (3), Испании (143), Сингапура (4), Швеции (4), Швейцарии (4), Таиланда (2), Турции (2), Чили (165), Чехии (1), Словакии (1), Соединенного Королевства (203), Филиппин (6), Уругвая (2).

В Украине случаи заболевания гриппом A/H1N1 не зарегистрированы.

Мониторинг за заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине продолжается.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает проведение противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1.