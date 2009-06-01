Почему погибли роженица и младенец в роддоме Путильской ЦРБ?

Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЕВА открыла производство по обращению жителя Верховинского района Ивано-Франковской области Игоря МАКОВИЙЧУКА по поводу защиты права на должное служебное расследование факта халатного отношения медицинских работников Путильской центральной районной больницы к своим профессиональным обязанностям, что привело смерти его 25-летней жены Юлии и ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Заявитель обжалует официальные ответы, которые поступили из Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской областной госадминистрации, Минздрава Украины, Черновицкой прокуратуры и Секретариата Президента Украины.

Как выяснила Уполномоченный по правам человека, И.МАКОВИЙЧУК привез беременную жену в роддом Путильской ЦРБ, в родильный зал она вошла самостоятельно. “Когда у роженицы началось кровотечение, медицинские работники не смогли оказать ей квалифицированной медицинской помощи. После обследования больной специалистами областной больницы оказалось, что районные врачи неправильно вводили ей медикаменты, в результате чего за полтора суток пребывания под капельницей в легких собралось 5 литров жидкости. Женщина и ребенок погибли”, - отмечает пресс-служба. И.МАКОВИЙЧУК уверен, что в случае своевременного предоставления жене квалифицированной медицинской помощи этой трагедии могло бы не произойти. Потому, по мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, он вполне справедливо требует проведения тщательного расследования такого циничного пренебрежения медицинскими работниками своими профессиональными обязанностями.

В рамках открытого производства Уполномоченный по правам человека обратилась к министру здравоохранения Украины Василию КНЯЗЕВИЧУ с просьбой дать поручение по проведению служебного расследования действий медицинского персонала Путильской центральной районной больницы при участии представителя Уполномоченного по правам человека, который является членом рабочей группы Министерства здравоохранения Украины по разработке инструкции по соблюдению прав пациентов – Юрия СЫТНИКА.

Уполномоченный по правам человека также заявила о готовности предоставить И.МАКОВИЙЧУКУ необходимую правовую помощь в случае его обращения в суд о возмещении причиненного ему вреда, ведь на иждивении молодого отца остался трехлетний сын.