Кто виновен в проблеме с закупкой лекарств больным фенилкетонурией?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила в 10-дневный срок выяснить причины возникновения проблем с закупкой лечебных препаратов больным фенилкетонурией и реактивов для установления диагноза.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина, поручение дано министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ и председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ в связи с сообщениями в СМИ.

В случае подтверждения фактов служебной халатности, Ю.ТИМОШЕНКО распорядилась привлечь виновных к ответственности, направить материалы в соответствующие правоохранительные органы и принять меры для исключения возникновения подобных случаев в будущем.