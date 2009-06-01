Кофеин в жвачке опасен для здоровья

Жевательная резинка, содержащая кофеин, может представлять опасность для здоровья детей и подростков. Об этом предупреждают врачи, которым пришлось госпитализировать мальчика, употребившего большое количество такой жвачки, сообщает издание HealthDay News.

Тринадцатилетний итальянец попал в больницу, после того как родители заметили за сыном некоторые странности: ребенок находился в возбужденном, даже агрессивном состоянии, чего раньше за ним не наблюдалось. Кроме того, он жаловался на желудочно-кишечный дискомфорт, учащенное и болезненное мочеиспускание и покалывание в ногах.

Бригада "скорой помощи" обследовала подростка и обнаружила у него учащенные сердцебиение (147 ударов в минуту) и дыхание, а также повышенное кровяное давление (145/90 миллиметров ртутного столба). Однако анализы крови оказались нормальными, а тесты на запрещенные наркотики дали отрицательные результаты.

Мальчик провел в больнице ночь безо всякого лечения и уже на следующее утро был выписан практически здоровым с единственным необычным симптомом - медленным сердцебиением (40 ударов в минуту). Как удалось выяснить врачам, накануне итальянец за четыре часа сжевал две пачки резинки, которые в общей сложности содержали 320 миллиграм кофеина. Это чуть больше, чем в трех обычных чашках кофе. В результате у подростка возникла кофеиновая интоксикация.

Медики сомневаются, что недомогание мальчика могли вызвать другие ингредиенты жевательной резинки, поскольку их дозировка слишком мала. Поэтому главным виновником все же назван кофеин.

compulenta.ru