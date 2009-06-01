Недоношенным малышам необходима музыка

Музыку все чаще используют в отделениях для новорожденных, где пациенты слишком малы, чтобы им давали обычные болеутоляющие средства. Ученые выяснили, что проигрывание музыки недоношенным малышам помогает им справляться с болью и снижает уровень стресса. В исследовании ученые использовали данные девяти работ, проведенных в 1989-2006 годах. Результаты были опубликованы в журнале Archives of Disease in Childhood.

Ученые пришли к выводу, что недоношенные младенцы, которые слушали музыку, лучше переносили боль, чем те, которые находились в полной тишине. Звуки музыки могут улучшать сердцебиение и дыхание, утверждают исследователи в своем обзоре предыдущих работ на эту тему. Чаще всего малышам проигрывают колыбельные, детские песенки и классические произведения.

В одном из исследований было доказано, что музыка улучшала сердцебиение младенцев, повышая уровень кислорода в крови. В других работах ученые пришли к выводу, что у малышей, которые слушали музыку, притуплялась боль, в том числе, когда у них из пятки брали анализ крови, а это довольно болезненная процедура для новорожденных детей. Музыка также действовала успокаивающе не только на малышей, но и на их родителей, дети быстрее набирали вес и оставались в больнице на более короткий срок, утверждают исследователи.

Руководитель исследования доктор Маной Кумар из университета Альберта в Канаде отметил: "Существуют доказательства того, что музыка имеет положительное влияние на переносимость боли во время болезненных медицинских манипуляций. Также, музыка в комплексе с другими неинвазивными методами облегчает процедуру кормления недоношенных детей". Доктор Купар добавил, что проигрывание музыки в больничных палатах снижает необходимость использования некоторых лекарств. Однако, заключил он, выводы нуждаются в проверке посредством хорошо подготовленного исследования.

health-ua.com