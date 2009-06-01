Как похудеть на 22 кг, ни в чем себе не отказывая?

Американский профессор Стивен Хоукс личным примером доказал эффективность собственной диеты, сбросив 22 кг и удерживая это достижение. При этом он не ограничивает себя в еде, употребляя чипсы, драже M&Ms, мороженое и прочие вредности.

Свою диету Хоукс называет "интуитивным питанием" и искренне уверен, что США могут похудеть, если перестанут считать диеты и начнут больше внимания уделять себе и тому, действительно ли они голодны. Профессор говорит, что, окружая себя огромный количеством вредной еды, он теряет тягу к этим продуктам как к чему-то запретному и желанному.

"Диета без диеты" требует неукоснительного соблюдения лишь одного правила: ешьте только тогда, когда вы голодны. Не ешьте шоколад, когда вы в печали и желаете порадовать себя сладеньким. Не берите огромное блюдо фахитос в ресторане только потому, что все остальные взяли.

"Одно из преимуществ интуитивного питания заключается в том, что вы все время потребляете продукты, которые вам действительно нравятся... Если у вас появляется физическая потребность поесть, вы ее принимаете. И желание есть сходит на нет. Если бы я ограничивал себя, сдержаться мне было бы намного сложнее".

Собственным похудением Хоукс занимается с 1989 года, когда он захотел сменить работу и уйти из университета Северной Каролины в Юту, свой родной штат. Но толстый человечек, весящий около 100 кг, вряд ли имеет моральное право просвещать студентов на тему здорового питания, думал он. И начал считать калории. Ему удалось сбросить в весе, и он перешел на работу в Университет Юты. Увы, как только цель была достигнута, Хоукс снова стал стремительно толстеть.

Несколько лет, используя различные способы, он периодически худел, затем снова набирал вес.

И потому через несколько лет, в очередной раз набрав избыточный вес, Хоукс решил придумать нечто новое, сменить стиль жизни. Он больше не испытывает чувства вины, поедая чипсы. Потому что он прекратил есть, когда не голоден.

Хоукс, который сейчас возглавляет собственный Национальный институт интуитивного питания, говорит, что диета помогает лишь отчасти. Ее главная заслуга в том, что она ведет к более здоровому образу жизни.

Профессор проводит следующую аналогию: диеты - это как тушение пожара, а интуитивное питание - стратегический менеджмент.

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