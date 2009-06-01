Cон до 11-ти вечера - это сон красоты
09:08, 01 июня 2009Страна
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Идеальный отдых
Англичане считают: те, кто ложится рано спать, преждевременно не становятся старше. А сон до одиннадцати вечера называют сном красоты. К сожалению, в современном мире немногие знают, что такое идеальный сон.
На его нарушение влияют психическое и физическое переутомление. Неврозы через бессонницу – настоящее наказание жителей мегаполиса.
Людям, которые страдают от бессонницы советуют есть орехи. В меню должно быть больше рыбы, чем мяса. А вместо кусочка шоколада или конфеты лучше лакомиться медом.
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