Cон до 11-ти вечера - это сон красоты

Англичане считают: те, кто ложится рано спать, преждевременно не становятся старше. А сон до одиннадцати вечера называют сном красоты. К сожалению, в современном мире немногие знают, что такое идеальный сон.

На его нарушение влияют психическое и физическое переутомление. Неврозы через бессонницу – настоящее наказание жителей мегаполиса.

Людям, которые страдают от бессонницы советуют есть орехи. В меню должно быть больше рыбы, чем мяса. А вместо кусочка шоколада или конфеты лучше лакомиться медом.

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