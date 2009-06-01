Киберпространство может довести до комы

Некоторые компьютерные игры могут доводить детей до состояния комы и даже до смерти, сообщил главный детский психиатр Минздравсоцразвития, замглавы Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Евгений Макушкин.

"Есть ряд случаев, в частности, в Финляндии, в Екатеринбурге, когда дети, заигравшись в киберпространстве, доходили до летального исхода. Лично я знаю три случая, когда у ребенка развивался инсульт после игры, кома и наступал смертельный исход", - рассказал Макушкин на семинаре, посвященном защите детей от вредной информации.

Он привел примеры нескольких интернет-игр, цель которых - убить героя, причем особо изощренными и жестокими способами. "Современный пятилетний ребенок в состоянии найти такую игру, цель которой совершить насилие над образом и открутить ему голову. Оказывается, в Интернете популярна игра "Посудомойщик", где цель не просто убить жертву, а сделать это красиво, то есть наиболее кроваво. Есть игры, которые предлагают совершить не просто повешение, но и расстрелять героя онлайновой игры", - отметил психиатр.

По его словам, вред психическому и физическому здоровью детей наносят также различные мультфильмы, смакующие сцены насилия, материалы порнографического содержания, в том числе с участием детей, которые можно легко найти в Интернете, и ресурсы, пропагандируюущие наркотики, передает ИТАР-ТАСС.

Психиатр отметил, что такого рода информация, с которой не может справиться неокрепшая психика ребенка, ведет к морально-нравственной деформации личности, к инфантилизму, повышенной агрессивности, криминальному поведению, сексуальным отклонениям и даже доводит детей до суицидов.

Евгений Макушкин также рассказал, что специалисты Центра имени Сербского входили в рабочую группу по подготовке законопроекта о защите детей от информационной продукции, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка. В частности, в законопроекте предусматривается проведение судебных и несудебных экспертиз некоторых видов информационной продукции, а также пострадавших от нее детей. "Если закон будет принят, к этому будут привлекаться эксперты и разрабатываться методологии этих экспертиз", - рассказал психиатр.

В свою очередь директор Центра имени Сербского Татьяна Дмитриева сообщила, что в России показатели заболеваемости детей психическими расстройствами в два раза выше, чем у взрослых. "Это закономерно идет и до 90-х годов и в период кризисных, переходных этапов в начале 90-х, и даже в стабильное время. Даже в последние 8 лет заболеваемость психическими расстройствами у детей все равно остается в два раза больше, чем у взрослых. Причем проблема психических расстройств в наибольшей степени касается мальчиков, чем девочек", - отметила она.

Евгений Макушкин, в свою очередь, добавил, что в 1998-99 годах, когда Россия переживала кризис, показатели детских суицидов в стране в 4 раза превышали показатели в мировой практике за тот же период, в основном среди мальчиков. "Причем очень высокие показатели суицидов к 2000 году у нас были в группе от 5 до 9 лет", - заметил психиатр.

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