В Минздраве обещают усилить контроль за рекламой лекарств и медицинских изделий

Сегодня фармацевтическая реклама – это самый большой сегмент рекламного рынка на телевидении Украины.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь на совместном совещании ведомства с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой.

Участники мероприятия отмечали, что правомерность трансляции рекламы лекарств, медизделий и методов профилактики регулируется статьей 21 Закона Украины «О рекламе» и предусматривает использование информации, которую может предоставлять только Минздрав Украины. Однако, в этом же законе - полное противоречие. Согласно статье 26 Закона Украины «О рекламе» Минздрав не включен в перечень государственных органов, которые уполномочены осуществлять контроль за рекламой. Национальная рада наделена полномочиями лишь в отношении порядка и объемов размещения рекламы, а если видит непорядок в эфире телерадиоорганизаций, то обращается к Госпродпотребслужбе для предусмотренного законом реагирования.

То есть контролировать рекламу лекарств, других медицинских препаратов и изделий возможно только задействовав эти государственные органы, каждый в отдельности бессилен повлиять на подобные нарушения.

Согласно правовых норм рекламировать можно только те лекарства и другую лекарственную продукцию, которая имеет обязательный сертификат, а ее реализация разрешена без рецепта врача. Соответствующие данные содержатся в Государственном реестре лекарств, размещен на веб-сайте Минздрава.

Несмотря на эти законодательные аспекты, четкого механизма контроля за содержанием рекламы лекарственных средств в настоящее время не существует, за что рынок перенасыщен недобросовестной рекламой, в том числе не всегда лекарств.

Почти 30% от общего количества рекламы на украинском телевидении – реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий. На отдельных каналах объем подобной рекламы составляет более 50%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга программ телеканалов, который проводила Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания в марте 2017 года.

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“Самой большой проблемой рекламы лекарственных средств является сознательное манипулирование информацией о препарате и его свойствах. Такая реклама медикаментов побуждает украинцев к самолечению, которое часто приводит к осложнениям. В Законе “О рекламе” есть очень четкие ограничения относительно информации о препарате, но этим часто пренебрегают. Отсутствие одного компетентного органа и отсутствие согласованных действий между всеми заинтересованными государственными органами, делают случаи злоупотреблений скорее правилом, чем исключением”, – прокомментировал проблему рекламы медикаментов заместитель министра охраны здоровья Роман Илык.