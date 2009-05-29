Продукты, сохраняющие молодость

Все ли мы знаем о том, что существуют такие продукты, которые замедляют процесс старения нашей кожи и организма в целом? Достаточно лишь их добавлять в свой привычный рацион, чтобы достичь желаемых результатов. Но, при этом следует не забывать о том, что некоторые, из рекомендованных продуктов являются калорийными, например, орехи, тот же миндаль в ста граммах содержит четыреста калорий.

Придать коже упругость и замедлить процесс ее возрастного истончения и старения поможет витамин Е, а одним из лучших антиоксидантов является селен.

Как нам известно, антиоксидантами называются вещества, участвующие в процессе избавления кожи от свободных радикалов, а ведь именно они входят в число основных причин старения кожных покровов.

Их образование происходит под воздействием солнечных лучей и негативного воздействия плохой экологии. В этом случае полезно ввести в рацион миндаль, или хотя бы грецкие орехи, так как в них содержится большое количество витамина Е, жирных кислот, которые способны добавить коже красоты и молодости.

Потребуется лишь их небольшое количество, всего-то небольшой горстки ежедневно, чтобы пополнить запасы организма витамина Е. Также, достаточное его количество содержится в чернике и персиках.

К появлению морщинок вокруг глаз приводит дефицит коллагена в коже, а замедлить процесс его снижения поможет витамин С, который стимулирует выработку данного вещества, а, следовательно, придает коже упругость и эластичность.

Полноценными источниками этого витамина считаются квашеная капуста, черная смородина (всего горстка в день), цитрусовые.

От возрастной желтоватого оттенка зубов, приобретенного в результате употребления чая, кофе, газированных напитков, и даже соков цвет зубов портится, на них могут появиться темные пятна, справиться с которыми не так просто справиться.

Но, есть и такие продукты, которые способны решить эту проблему.

Речь идет о хрустящих и твердых продуктах, например, яблоках, моркови, цельнозерновых продуктах, они успешно избавляют от вредных веществ зубную эмаль.

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