Сельские милиционеры будут работать еще и как бригады "скорой"

Луценко обяжет участковых в селах доставлять на служебном транспорте в экстренных ситуациях больных в больницы

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обяжет участковых милиционеров в сельской местности при наличии служебного транспорта доставлять в больницы лиц, которым необходима срочная медицинская помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочего совещания с руководящим составом винницкой милиции, объяснив при этом, что не в каждом селе есть возможность вызвать “скорую помощь” или дождаться ее.

«Я подпишу соответствующий приказ для участковых в сельской местности, которые обеспечены служебным транспортом, помогать гражданам, если необходимо срочно в больницу (операция или что-то серьезное), чтобы участковый доставлял таких людей. Не кабанчика кума на базар возил, а именно помогал в таких экстренных ситуациях», - сказал В.ЛУЦЕНКО.

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