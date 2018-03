Бытовая техника глубоко деформирует иммунную систему

Многоплановое и мало изученное, однако очевидно существующее воздействие искусственных источников излучения различной природы на организм человека нуждается в глубоких исследованиях и пересмотре действующих санитарных норм.

Сотрудник Каролинского университета в Стокгольме (Швеция) Олле Йоханссон (Olle Johansson) опубликовал в журнале Pathophysiology работу под названием "Воздействие электромагнитных полей на иммунную систему - потенциальный фактор клеточных нарушений и снижения функции самовосстановления тканей, ведущий к заболеваниям и травмам" (Disturbance of the immune system by electromagnetic fields — A potentially underlying cause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment).

В работе обобщается уже накопленная информация о масштабах и особенностях воздействия бытовых и других искусственных источников излучения с различными спектральными и энергетическими характеристиками на организм человека. В частности, такая информация была систематизирована в рамках проекта "Биоинициатива".

Делается вывод о наличии особого их воздействия на иммунную систему человека - своеобразной аллергии на излучение. Учёт фактического появления в нашей жизни принципиально нового аллергена требует, как минимум, пересмотра существующих санитарных норм и глубокого анализа механизмов воздействия искусственных источников излучения на организм человека.

Наиболее распространённым, мощным и опасно локализованным источником такого воздействия являются антенны мобильных телефонов.

Доктор Йоханссон обращает внимание на то, что иммунная система человека рассчитана на компенсацию воздействия на организм человека факторов, присутствующих в естественной среде обитания. Искусственные источники излучения обладают совершенно иными характеристиками. Справиться с их воздействием иммунная система человека, очевидно, неспособна.

Гипотеза воздействия излучения на иммунную систему человека предполагает, что результат последует неизбежно - однако проявится не специфическим образом (в виде роста заболеваемости, снижения общей сопротивляемости организма, и т.д.)

Существующие санитарные нормы на излучение предполагают учёт лишь самого мощного фактора такого воздействия - непосредственного разогрева тканей излучением, не принимая во внимание многочисленных и очевидных факторов воздействия излучения на другие подсистемы организма.

По мнению доктора Йоханссона, уже показана неизбежность глубокой деформации иммунной системы под воздействием бытовых источников излучения. Более того, при этом наблюдаются явные и измеримые физиологические изменения, которые могут служить индикаторами аллергенного воздействия излучения на организм человека.

