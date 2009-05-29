Зеленый чай поможет не заразиться СПИДом

Для того чтобы обезопасить себя во время полового контакта от заражения вирусом, вызывающим СПИД, учёные рекомендуют использовать вагинальные кремы, в которых содержится вещество, обнаруженное в зелёном чае. Оно, говорят специалисты, помогает сдерживать передачу опасного заболевания и является прекрасным дополнением к любым другим антиретровирусным препаратам.

Упомянутое вещество - полифенол зеленого чая, или растительный танин, именуемый epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Он способен нейтрализовать протеин в сперме, который служит вектором для передачи вируса во время полового сношения.

EGCG, подчеркивают учёные, подавляет то, что известно как спермовый усилитель вирусного заражения, или SEVI. Последний захватывает вирусные элементы и прикрепляет их к поверхности целевых клеток, тем самым усиливая синтез клеток и уменьшая их способность к отражению вирусных угроз.

Исследователи уверены - использование EGCG зеленого чая в вагинальных кремах будет «служить простым и доступным способом предупреждения развития ВИЧ-инфекции».

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