Ситуация по гриппу и ОРВИ: ни в одном регионе эпидемический порог не превышен

Активность гриппа в регионах Украины остается низкой, сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ.

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Ни в одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.

Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети.

ОРВИ заболели 182 243 человека, что типично для этого времени года, однако больше, чем на прошлой неделе на 7,2%

По данным дозорного эпидемиологического надзора за 47 неделю 2017 года зарегистрировано 45 случаев гриппоподобных заболеваний. Среди них больше всего взрослого населения.

На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 470,3 на 100 тыс.населения, что больше на прошлой неделе на 7,2 %.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области – 775,9 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Тернопольской – 232,1.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не фиксировалось.