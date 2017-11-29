Ситуация по гриппу и ОРВИ: ни в одном регионе эпидемический порог не превышен
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области.
Активность гриппа в регионах Украины остается низкой, сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ.
Читайте такжеСимптомы гриппа, требующих срочной госпитализации
Ни в одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.
Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети.
ОРВИ заболели 182 243 человека, что типично для этого времени года, однако больше, чем на прошлой неделе на 7,2%
По данным дозорного эпидемиологического надзора за 47 неделю 2017 года зарегистрировано 45 случаев гриппоподобных заболеваний. Среди них больше всего взрослого населения.
На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.
Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 470,3 на 100 тыс.населения, что больше на прошлой неделе на 7,2 %.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области – 775,9 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Тернопольской – 232,1.
Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не фиксировалось.