От клещей защитит специальный костюм

В научно-исследовательском центре российской компании "Энергоконтракт" разработан специализированный противоклещевой костюм с беспрецедентно высокой эффективностью. Он обеспечивает гарантированную и абсолютную защиту от укусов клещей - "членистоногих убийц".

Противоэнцефалитный костюм разработан в сотрудничестве с ведущими российскими учеными-энтомологами. Согласно заключению ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, уровень эффективности определен как 100% с пометкой: «по эффективности значительно превышает все известные отечественные и зарубежные образцы».

В 2008 году костюмы успешно прошли испытания в природных очагах клещевого вирусного энцефалита в период максимальной активности клещей.

Заболеваемость пятью опасными вирусами, переносимыми клещами, наиболее высока в период с апреля по октябрь.

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