Молоко позволяет быстрее наращивать мускулатуру

Молоко способно за небольшой период времени улучшить наращивание мышц без увеличения объёма выполняемых упражнений. Австралийские исследователи из штата Виктории провели лабораторные испытания на мышах и определили, что молоко может являться ключом не только к хорошей мускулатуре, но и позволит бороться с болезнями, повышающими риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Биологи зафиксировали, что молочные соединения под названием RIPTAC, которые грызуны получали в ежедневной дозе, позволяли укреплять мускулатуру, когда не требовалось увеличивать физическую тренировку, и даже повышать стремление к физической активности. Правильное соотношение в организме мышечной и жировой ткани – это важный фактор для сокращения вероятности метаболического синдрома, говорят физиотерапевты. Кроме того, наращивание мускулатуры способствует более быстрому сжиганию жировых отложений.

Молоко служит доступным источником множества полезных для здоровья веществ, поэтому, учитывая обнаруженные лекарственные эффекты, медики рекомендуют пить его каждый день, но только в обезжиренном виде. Регулярное употребление напитка поможет не только спортсменам поддерживать физическую форму: компоненты молока гораздо важнее для предотвращения развития метаболических расстройств, ведущих к серьёзным сердечным нарушениям и диабету, отмечают врачи.

ami-tass.ru