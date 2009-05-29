Прополис - природный антибиотик

Все мы знаем о полезных свойствах меда, а вот о другом продукте пчеловодства, о прополисе, говорят меньше, а ведь он не менее полезен, а мы про него частенько забываем. Вы можете использовать прополис, как вспомогательное средство при лечении многих заболеваний, единственными противопоказаниями к его применению являются индивидуальная непереносимость и аллергические реакции.

Мы познакомим вас с рецептами приготовления настойки и масла из этого продукта пчеловодства.

Настойкой вы можете воспользоваться в таких ситуациях, например, как боль или першение в горле (приготовьте полоскание с добавлением настойки), для снятия зубной боли (тем более что он предотвращает развитие кариеса, уместно просто пожевать кусочек прополиса).

Что же касается прополисного масла, то следует сказать, что применять его можно при простудах и вирусных недугах, помогает оно и при наличии ран или ожогов, в этом случае масло наносится на пораженное место без накладки повязок.

1. Рецепт спиртовой настойки прополиса.

Одну столовую ложку прополиса залейте ста миллилитрами спирта (в водке прополис разводится очень плохо) и поставьте в темное место для настаивания на десять дней, не забывайте периодически взбалтывать средство.

В готовом виде вы сможете использовать его неограниченный период времени.

А вот приготовить масло немного сложнее, вам понадобится нагреть пятьдесят граммов растительного масла на водяной бане и затем добавить к нему около чайной ложки прополиса, держите средство на огне в течение пятнадцати минут, не переставая помешивать.

Не стоит дожидаться полного растворения прополиса, будьте готовы к тому, что он может пристать к стенкам сосуда, в котором вы готовите лечебное зелье, так что отмыть вы его будет весьма проблематично.

Затем маслу следует дать время на остывание и перелить его в подготовленную баночку.

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