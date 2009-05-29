Японцы вывели трансгенных обезьян, светящихся зеленым

Группе японских специалистов из Центрального института экспериментальных животных удалось передать трансгены (гены, введенные искусственным образом в организм с помощью вирусов) от обезьян к их потомству.По словам японских специалистов, выведенные трансгенные мартышки могут стать одним из наиболее близких человеку модельных животных, использование которых позволит изучить природу многих генетических заболеваний человека, пишет Nature.

Изначально ученые под руководством доктора Эрики Сасаки с помощью вирусных векторов ввели в 91 эмбрион мартышек гены зеленого флуоресцентного белка, после чего 80 из этих эмбрионов были введены в утробу суррогатных матерей. У пяти мартышек, появившихся на свет, некоторые участки тела светились под воздействием ультрафиолетового излучения.

После этого ученые сумели в пробирке оплодотворить яйцеклетки мартышек половыми клетками одного из трансгенных самцов мартышек по кличке Коу. В результате аналогичной операции на свет появились две трансгенных мартышки, также демонстрировавших флуоресценцию клеток своего организма.

Как отмечает издание, это первый опыт успешного получения потомства от трансгенных приматов, генетически близких человеку. Авторы статьи полагают, что их работа открывает большие перспективы по использованию мартышек в качестве модельных животных для изучения генетических заболеваний человеческого организма, в том числе и некоторых нарушений в работе головного мозга, таких, как болезнь Паркинсона.

"Мозг мартышек не способен мыслить категориями прошлого и будущего и не способен накапливать знания. В отличие от них макаки могут концентрировать внимание и принимать решения, а потому именно они могут быть использованы для изучения нарушений в работе мозга человека, обусловленных неправильной работой генов", - сказал Тадасаи Иса, эксперт из Национального института физиологических наук Японии.

В настоящее время основным модельным животным, наиболее часто используемым для генетических исследований особенностей работы человеческого организма, является домовая мышь, однако это животное может использоваться в исследованиях довольно ограниченно из-за больших различий в геноме человека и мыши.

В свою очередь корейские специалисты ранее клонировали первых в мире трансгенных собак: в ДНК пяти щенков породы бигль они поместили ген красного флуоресцентного белка актинии.

www.rian.ru