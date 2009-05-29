Израильский хирург находится в критическом состоянии

Состояние здоровья израильского хирурга Михаэля ЗИСА критическое, и он находится на грани смерти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам адвокат хирурга Олег КУРИННЫЙ вчера после очередного заседания Ворошиловского районного суда Донецка, которое прошло в рамках нового судебного рассмотрения дела, начатого 30 апреля 2009 года.

О.КУРИННЫЙ предоставил журналистам документы, согласно которым М.ЗИС с 17 марта по 4 апреля 2009 года находился на лечении в кардиологическом отделении Центральной городской клинической больницы Донецка и был выписан с диагнозами: атеросклеротический кардиосклероз, пароксизмальная форма трепетания предсердий, экстросистология желудочковая и поджелудочковая и т.д. с окончательным выводом «очень высокий риск».

«Мой подзащитный сейчас находится в очень тяжелом состоянии здоровья, нуждается в операции на сердце для установки кардиостимулятора, - сообщил О.КУРИННЫЙ. - Ему рекомендована медицинская помощь, но медсанчасть изолятора не имеет возможности оказывать такую помощь».

Адвокат объяснил, что с начала повторного рассмотрения дела (30 апреля этого года) он уже дважды обращался с ходатайством к суду об изменении М.ЗИСУ меры пресечения, «чтобы он мог сходить к врачу, чтобы врач к нему пришел, чтобы он имел доступ к медицине».

Однако, по его словам, несмотря на медицинские заключения, «суд отказывает, мотивируя, что нет оснований для изменения меры пресечения».

О.КУРИННЫЙ сообщил, что сегодняшнее заседание судья Лариса ПЕРЕВЕРЗЕВА была вынуждена перенести на 4 июня в связи с тем, что прокуратура не подготовила новое обвинение М.ЗИСУ, о котором заявила на предыдущем заседании суда 21 мая.

По словам адвоката, прокуратура затягивает судебный процесс: «Неделю назад прокурор на суде заявил, что он будет менять обвинение, ему необходима неделя для того, чтобы это обвинение изменить на статью143».

«В ходатайствах я заявлял, что все эти игры прокуратуры могут привести к тому, что Государство Украина не будет передавать его (М. ЗИСА) Государству Израиль, потому что будет некого передавать», - сказал он, отметив, что израильский хирург находится за решеткой уже 1 год и 7,5 месяцев.

Как сообщал УНИАН, М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

В июле 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание, однако, после очередного слушания вновь взят под стражу.

4 августа с хирурга было снято обвинение в торговле людьми и инкриминирована организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации.

21 августа Ворошиловский райсуд его оправдал и постановил вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.

29 августа этот же райсуд признал незаконным задержание М.ЗИСА и вынес решение немедленно освободить хирурга.

9 сентября 2008 года Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского райсуда от 29 августа об освобождении М.ЗИСА из-под стражи.

10 марта 2009 года Апелляционный суд Донецкой области отменил оправдательный приговор от 21 августа 2008 года и направил дело на «новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом судей».

В настоящее время М.ЗИС обвиняется по статьям 27 ч. 3 (соучастие, организация преступления или руководство его подготовкой или исполнением); 14 ч.1 (подготовка к преступлению) и 143 ч.5 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) Уголовного кодекса Украины.