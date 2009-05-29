Обезболивающие плохо действуют на женщин

Эксперименты на крысах дали возможность понять, почему некоторые болеутоляющие препараты менее эффективны у представительниц слабого пола. В частности, почему они воздействуют на мужчин сильнее, чем на женщин. Американские исследователи обнаружили, что существует разница в реакции мозга у самцов и самок крыс при воздействии опиатами, такими как морфий. Также специалисты заметили, что эффективность препарата менялась в период менструаций у крыс. Исследование было опубликовано в Journal of Neuroscience.

Морфин — один из наиболее широко используемых препаратов для снятия симптомов сильных болей, однако медики заметили, что у женщин часто этот препарат не оказывает должного действия. Ученые из университета Джорджии впервые попытались найти причину такой разницы. Они сосредоточили свое внимание на маленькой области мозга, которая участвует в передачи сигналов, ответственных за ощущение боли.

Ученые объясняют сниженную реакцию на обезболивающие средства у женщин тем, что в этой области мозга большое количество нейронов имеют рецепторы, реагирующие именно на молекулы опиатов и посылающие сигналы мозгу о прекращении передачи сигналов боли, тем самым уменьшая боль. Оказалось, что у женщин количество таких рецепторов меньше, чем у мужчин, что и приводит к слабой реакции на болеутоляющие препараты, сообщили специалисты.

midicinform.ru