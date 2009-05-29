Кокаин в коле признан не вредным

Красно-синие жестяные баночки с надписью Red Bull Cola исчезли с полок большинства немецких супермаркетов после того, как сотрудники института по здравоохранению и труду обнаружили в составе напитка следы кокаина. Однако вскоре федеральный институт оценки рисков (BfR) в результате проведенной экспертизы пришел к официальному выводу, что содержание кокаина в напитке настолько незначительно, что он не предоставляет никакой опасности для здоровья. Передает Associated Press.

Экспертиза установила, что содержание кокаина в Red Bull Cola не превышало 0,4 микрограмма (миллионной части грамма) на один литр. Чтобы напиток оказал какое-либо влияние на организм, в нем должно содержаться от 25 до 50 миллиграммов или его надо выпить 12 000 литров.

Тем не менее, окончательное решение о разрешении продажи напитка должны принимать земельные власти, цитирует агентство Associated Press пресс-секретаря BfR. Кроме этого, по его словам, необходимо проверить, каким образом кокаин - даже и в столь незначительном количестве - оказался в напитке.

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