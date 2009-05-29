Европе угрожает массовый детский диабет

Распространенность сахарного диабета 1 типа у детей в возрасте до пяти лет в Европе, по оценкам медиков, к 2020 году увеличится вдвое по сравнению с 2005 годом. А уровень заболеваемости в возрасте до 15 лет возрасте на 70 процентов, отмечается в новом исследовании.

Эта тенденция, основанная на случаях, выявленных между 1989-2003 годами, наиболее остро проявится в бывших коммунистических странах Восточной Европы.

В статье, опубликованной в онлайновом режиме британским журналом Lancet, говорится: увеличение столь резкое, что его невозможно объяснить только генетической предрасположенностью.

Прежде всего, виновниками раннего диабета по первому типу являются "привычки, вырабатываемые из-за современного образа жизни", считают ученые.

В настоящее время диабетом страдают 246 миллионов человек во всем мире и, как ожидается, к 2025 году их будет около 380 млн. человек, отмечает Международная федерация диабета.

Диабет 1-го тира обычно возникает в детстве и ранней юности.

Иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, преобразующий глюкозу в другие формы энергии, что резко повышает уровень сахара в крови и при определенных условиях опасно для жизни.

Эксперты говорят, что эти нарушения вызваны сочетанием генетической уязвимости и экологических факторов, среди которых увеличение массы тела, не перенесенные в раннем детстве инфекционные заболевания и появление на свет путем кесарева сечения.

Диабетом 2-го типа страдают гораздо больше людей, чем первого типа, он возникает при нехватке инсулина или когда клетки становятся невосприимчивы к вырабатываемому организмом инсулину.

Этот тип диабета тесно связан с хроническим ожирением, которое стало настоящей эпидемией в промышленно развитых странах в результате малоподвижного образа жизни и перехода на сладкую и жирную пищу.

newsland.ru