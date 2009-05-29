Холодные обливания на пользу здоровью

О таком способе водолечения как обливание каждый знает чуть ли не с пеленок.

Этот способ лечения известен уже сотни лет и успешно применяется в современной медицине. Между тем, мало кто знает о том, что существует обливание нескольких типов. О том, как следует правильно обливаться прохладной водой при том или ином заболевании, мы поговорим ниже.

Сразу нужно сказать, что вода для обливания не должна быть теплее восемнадцати градусов. Оптимальной температурой воды будет температура в промежутке от пятнадцати до восемнадцати градусов.

После обливания необходимо выполнить комплекс любых физических упражнений, для того чтобы согреться и тем самым уберечь себя от возможного переохлаждения.

Важно также отметить, что высота падения воды должна быть небольшой, так как в противном случае вода может вызвать раздражение нервных окончаний, расположенных в кожных покровах.

1. Обливание нижней части тела.

Это обливание рекомендовано для людей, у которых имеются нарушения функций кишечника, а также при сосудистых заболеваниях нижних конечностей.

Обливание этого типа начинают с уровня поясницы.

Важно также отметить, что процедуре обливания должна предшествовать паровая ножная ванна.

После поясницы необходимо облить водой бедра, ноги и живот.

2. Обливание бедер.

Рекомендуется при атеросклеротических поражениях нижних конечностей.

Кроме того, этот тип обливания будет полезен при варикозном расширении вен, тромбофлебите.

Этот вид обливания производят с использованием пяти-шести леек воды.

3. Обливание спины.

Этот вид обливания позволяет укрепить позвоночник, а, кроме того, способствует излечению остеохондроза, усилению кровообращения, укреплению нервной системы человека, нормализации его сна.

Первой лейкой вам придется облить всю заднюю поверхность тела от пяток до затылка, а остальные три-пять леек нужно равномерно вылить на область шеи, лопаток и копчика.

Закончить процедуру следует обливанием ягодиц.

4. Обливание рук.

Эта процедура отлично помогает при ревматизме и артрите суставов.

Обливание следует начинать с кистей рук, постепенно доводя струю воды до плеча.

Каждую руку следует обливать отдельно, используя примерно по десять литров воды комнатной температуры.

5. Обливание головы.

Эта процедура достаточно действенная при частых и сильных головных болях, при ухудшении памяти, головокружениях.

Обливая голову, струю воды следует направлять таким образом, чтобы она текла за ушами, на щеки и даже в течение двух-трех секунд на закрытые глаза.

Для обливания головы вам будет достаточно двух-трех леек. Продолжительность обливания: одна минута холодной водой и пять-семь минут теплой водой.

6. Обливание всего тела.

Эта процедура полезна для состояния всего организма в целом, она бодрит, добавляет энергии, снимает раздражительность и волнение. Обливание распространяется на все тело, включая голову, ноги, руки и тело.

Струю воды следует попеременно направлять главным образом на область позвоночника, затылка, солнечного сплетения, желудка, а также места сгиба рук и ног.

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