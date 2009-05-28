В день борьбы с курением, 31 мая, Еврокомиссия начнет вторую антиникотиновую кампанию “Help 2.0”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДУЛАКИ.

По ее словам, Еврокомиссия подготовила три телевизионных рекламных ролика, направленных на борьбу с курением, которые будут демонстрироваться на телевизионных каналах стран - членов ЕС, начиная с 31 мая и до конца июня, а также в течение сентября.

По данным Еврокомиссии, табакокурение ежегодно приводит к преждевременной смерти 650 тыс. чел. в Европе, или к 1,8 тыс. преждевременных смертей ежедневно.