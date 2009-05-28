Первый случай гриппа A/H1N1 подтвержден в Словакии

Первый случай заболевания гриппом A/H1N1 в четверг, 28 мая, подтвержден в Словакии.

Об этом со ссылкой на словацкие СМИ сообщает РИА «Новости».

Заболевший доставлен в одну из клиник Братиславы.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 27 мая 13 тысяч 398 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 48 странах. 95 заболевших скончались.

ВОЗ 29 апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.