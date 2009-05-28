Первый случай гриппа A/H1N1 подтвержден в Словакии
14:33, 28 мая 2009Страна
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Больного госпитализировано
Первый случай заболевания гриппом A/H1N1 в четверг, 28 мая, подтвержден в Словакии.
Об этом со ссылкой на словацкие СМИ сообщает РИА «Новости».
Заболевший доставлен в одну из клиник Братиславы.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила 27 мая 13 тысяч 398 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 48 странах. 95 заболевших скончались.
ВОЗ 29 апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.
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