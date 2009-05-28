Зеленый чай помогает в лечении лейкемии

Американские ученые из клиники Майо в Миннесоте (the Mayo Clinic in Minnesota) обнаружили, что антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, убивают раковые клетки и уменьшают симптомы раковых заболеваний, пишет Telegraph. Специалисты с 1970-х годов исследовали антираковые свойства зеленого чая и обнаружили, что в странах, жители которых любят пить зеленый чай, более низкий уровень заболевания на рак.

В 2004 году исследования на мышах показали, что антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, способны убивать раковые клетки при лейкемии. Предварительные результаты также говорят о том, что такой же эффект чай может оказывать на пациентов, страдающих хроническим лимфоцитарним лейкозом (одной из самых распространенных форм лейкемии).

Пациентам с этим заболеванием врачи назначили прием экстракта зеленого чая - 400-2000 миллиграмм 2 раза в день. Большинство из них отметили уменьшение лимфатических узлов где-то на 50% и даже больше. По мнению исследователей, зеленый чай может стабилизировать состояние больных на ранней стадии и замедлить развитие заболевания.

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