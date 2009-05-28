ВОЗ наградили за международное сотрудничество

Жюри по присуждению Премии Принца Астурийского за международное сотрудничество присудило эту премию 2009 г. Всемирной организации здравоохранения.

"Я глубоко тронута тем, что Всемирная организация здравоохранения получила престижную Премию Принца Астурийского за международное сотрудничество за свои усилия в борьбе против общих международных угроз для здоровья и за лидерство в координировании здравоохранения в быстро изменяющемся мире", - заявила при получении премии Генеральный директор д-р Маргарет Чен.

Эта премия послужит для дальнейшего вдохновения и стимулирования всей Организации во всех ее местах нахождения в мире в то время, как ВОЗ будет работать с государствами-членами и партнерами над созданием более здорового мира с меньшим бременем болезней, особенно среди самых бедных и самых уязвимых людей в мире.

"Мы рады занять скромное место среди выдающихся людей и организаций, которые получили эту премию в предшествующие годы. От имени Всемирной организации здравоохранения я благодарю Фонд Принца Астурийского за высокую оценку работы Организации и за это признание важности глобального здравоохранения", - добавила д-р Чен.

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