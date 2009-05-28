В Киеве открыта комната для детей-жертв насилия

В помещении Приюта для детей Службы по делам детей исполнительного органа КГГА, на ул. Маяковского, 28-в, состоялось открытие первой в Украине «Дружеской комнаты» – комнаты для опроса детей, которые стали жертвами или свидетелями насилия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, целью создания первой в Украине «Дружеской комнаты» для детей является обеспечение наиболее благоприятных условий для общения с ребенком, который испытал жестокое поведение или стал свидетелем насилия. Существование «Дружеской комнаты» позволит собрать правдивый доказательный материал преступления, не нанося вреда психическому и физическому здоровью ребенка.

Помещение, которое получило название «Дружеской комнаты», обустроено по соответствующим европейским стандартам и рекомендациям работы с детьми. Организация комнаты (отдельные помещения для опроса и для наблюдения за ребенком специалистами (сотрудниками криминальной милиции по делам детей, прокуратуры и т.п.), венское зеркало, система коммуникации между комнатами, видео- и аудиозапись опроса, удобная мебель для детей и взрослых, игрушки) способствует созданию комфортной и безопасной для ребенка атмосферы.