Китайская детская одежда опасна для здоровья

В результате официального исследования было установлено, что примерно половина всей производимой в китайской провинции Гуандун детской одежды опасна для здоровья.

Продукция китайских фабрик содержит в своем составе формальдегид, который может привести к кожными и респираторным заболеваниям.

Треть детской мебели из провинции Гуандун также признана опасной для здоровья.

www.companion.ua