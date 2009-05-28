Китайская детская одежда опасна для здоровья

12:54, 28 мая 2009
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Вызывает кожные болезни

В результате официального исследования было установлено, что примерно половина всей производимой в китайской провинции Гуандун детской одежды опасна для здоровья.

Продукция китайских фабрик содержит в своем составе формальдегид, который может привести к кожными и респираторным заболеваниям.

Треть детской мебели из провинции Гуандун также признана опасной для здоровья.

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