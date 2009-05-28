Частое написание SMS затормаживает развитие детей

Сегодня люди пишут SMS буквально везде и всегда. Появление этой технологии буквально изменило образ жизни многих пользователей мобильных телефонов.

Однако, американские врачи и психологи бьют тревогу - согласно результатам их исследований чрезмерное использование сервиса коротких сообщений может иметь такие вредные последствия для подрастающего поколения, как постоянное беспокойство, потеря внимания и, как следствие, ухудшение успеваемости в школе.

"Они шлют сотни SMS изо дня в день - то есть по одному сообщению каждые несколько минут, - говорит Мартин Джоффи (Martin Joffee), педиатр из Калифорнии, наблюдающий за учащимися двух средних школ. - Иногда можно услышать, как они отвечают на очередное послание даже среди ночи, что может стать причиной проблем со сном. Что особенно печально, в их возрасте подобных расстройств просто не должно быть".

infox.ru