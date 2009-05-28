В Кировограде горсовет ограничил зоны табакокурения

Депутаты Кировоградского горсовета приняли решение, согласно которому в городе ограничены зоны табакокурения.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь в областном центре свободными от курения считаются территории 25-метровой зоны вокруг любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе подъезды, стадионы, остановки общественного транспорта, скверы, парки, пляжи, рынки, площади, железнодорожные станции и т.п.

Курить запрещено в салонах и на местах водителя маршруток, такси, другого общественного транспорта, железнодорожных вагонов, тепловозов (при перемещении в пределах территории Кировограда).

Владельцам и руководителям учреждений, предприятий, организаций депутаты указали на необходимость отведения специально изолированных мест для табакокурения, оборудованных вытяжной вентиляцией, установления специальных отгородок в залах для курящих.

Следить за выполнением решения городского совета и документировать нарушения будут работники милиции и специнспекции города.

Во время обсуждения проекта решения депутаты внесли единственную поправку – увеличили территорию свободных от курения зон с 10 до 25 метров.